Световният диамантен център в Антверпен изненада президента със скъп подарък малко след като беше изваден от списъка с мита за внос

Огромен пръстен, обсипан със скъпоценни камъни, беше подарен на Доналд Тръмп от Световния диамантен център в белгийския град Антверпен.

Скъпият подарък предизвиква коментари. По-рано сдружението на компании, обработващи диаманти, беше извадено от Тръмп от списъка с търговци, които плащат мита за внос в Съединените щати. Заради това анализатори виждат в този пръстен, който е с размерите на ръчен часовник, отплата за услугата.

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Впечатляващото бижу е изработено с 321 диаманта, 56 сапфира, 13 изумруда и 6 рубина.

Редактор: Мария Барабашка

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