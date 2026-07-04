Снимка: gettyimages
Световният диамантен център в Антверпен изненада президента със скъп подарък малко след като беше изваден от списъка с мита за внос
Огромен пръстен, обсипан със скъпоценни камъни, беше подарен на Доналд Тръмп от Световния диамантен център в белгийския град Антверпен.
A watch-sized gold ring was gifted to President Trump this week from a Belgian diamond group, months after it won tariff relief.— CBS News (@CBSNews) July 3, 2026
Isidore Mörsel, president of the Antwerp World Diamond Center, presented the ring to Bill White, the U.S. Ambassador to Belgium, to give to Trump.… pic.twitter.com/PAyXLqzPM4
Скъпият подарък предизвиква коментари. По-рано сдружението на компании, обработващи диаманти, беше извадено от Тръмп от списъка с търговци, които плащат мита за внос в Съединените щати. Заради това анализатори виждат в този пръстен, който е с размерите на ръчен часовник, отплата за услугата.
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Впечатляващото бижу е изработено с 321 диаманта, 56 сапфира, 13 изумруда и 6 рубина.Редактор: Мария Барабашка
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