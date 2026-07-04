Огромен пръстен, обсипан със скъпоценни камъни, беше подарен на Доналд Тръмп от Световния диамантен център в белгийския град Антверпен.

A watch-sized gold ring was gifted to President Trump this week from a Belgian diamond group, months after it won tariff relief.



Isidore Mörsel, president of the Antwerp World Diamond Center, presented the ring to Bill White, the U.S. Ambassador to Belgium, to give to Trump.… pic.twitter.com/PAyXLqzPM4 — CBS News (@CBSNews) July 3, 2026

Скъпият подарък предизвиква коментари. По-рано сдружението на компании, обработващи диаманти, беше извадено от Тръмп от списъка с търговци, които плащат мита за внос в Съединените щати. Заради това анализатори виждат в този пръстен, който е с размерите на ръчен часовник, отплата за услугата.

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Впечатляващото бижу е изработено с 321 диаманта, 56 сапфира, 13 изумруда и 6 рубина.

Редактор: Мария Барабашка