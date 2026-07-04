Снимка: БГНЕС/ЕПА
Според прогнозите термометрите в столицата ще достигнат около 45 градуса по Целзий
Традиционният парад по случай Деня на независимостта на САЩ няма да се състои тази година заради екстремно високите температури, обхванали американската столица. Организаторите обявиха, че събитието е отменено след консултации с местните власти и службите за сигурност.
Според прогнозите термометрите във Вашингтон ще достигнат около 45 градуса по Целзий, което е наложило решението с оглед безопасността на участниците, зрителите и ангажирания персонал.
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Отмяната идва в момент, когато Съединените щати отбелязват 250 години от приемането на Декларацията за независимост. Част от празничните прояви, организирани в рамките на националната инициатива Freedom 250, също са били отменени или съкратени заради опасните горещини.
Въпреки това част от програмата остава в сила. Над Вашингтон са предвидени демонстрационни полети на военна авиация, а вечерта ще се проведе традиционната заря.
Заради въздушните демонстрации и засилените мерки за сигурност международното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон временно преустановява работа до 5 юли. Другите две големи летища, обслужващи столичния район - „Дълес“ и „Балтимор-Вашингтон“, продължават да функционират нормално.
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Решението за отмяна на парада е рядък прецедент за едно от най-посещаваните събития в американската столица и подчертава сериозността на горещата вълна, обхванала източната част на страната.Редактор: Цветина Петкова
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