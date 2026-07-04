Кюстендилецът Кирил Васев, който днес е шериф в елитно управление в щата Вирджиния, разказва от първо лице за мащабните операции, охраната на инаугурацията на Джо Байдън и истинското лице на престъпността зад океана.

Той заминава за САЩ едва 18-годишен, веднага след абитуриентския си бал в родния Кюстендил. Днес, години по-късно, Кирил Васев е на едно от най-високите нива в американската правоохранителна система – шериф в управлението на окръг Феърфакс (Fairfax County), щата Вирджиния. Той е единственият български полицай в САЩ, преминал специализирано обучение в Академията на ФБР за преговори при кризисни ситуации, вземане на заложници и терористични актове. Част е от специализирания отдел за борба с уличните банди и наркокартелите, а зад гърба си има участие в охраната на инаугурацията на президента Джо Байдън и десетки мащабни операции.

При краткото си завръщане в България шериф Васев сподели любопитни детайли от кухнята на американското правосъдие, сблъсъка с престъпността като по филмите и направи безпощаден паралел с реалността у нас.

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На ръба на бръснача: 36 часа психологическа игра с барикадирано момиче

В отдела за кризисни ситуации напрежението е ежедневие, а случаите с барикадирани лица изискват огромна подготовка. Кирил Васев си спомня за един от най-тежките си случаи – 19-годишно момиче, изпаднало в психическа криза в автокъща на „Хонда“. След ожесточен скандал с родителите си за покупка на автомобил тя изважда незаконен револвер от жабката на старата си кола, заключва се вътре и ги държи като заложници.

„Самата ситуация продължи около 36 часа. Аз бях на място близо девет часа, преди да ни сменят. Напрежението беше толкова голямо, че екипите на SWAT вече бяха готови да разбият прозорците и да влязат със сила“, разказва шерифът.

По това време Васев работи като анализатор в специализиран високотехнологичен микробус, оборудван с дронове, роботи и камери. Неговата задача е за секунди да събере цялата налична информация за семейството – криминални регистрации, съседи, профили в социалните мрежи. През това време преговарящите прилагат т.нар. активно изслушване – техника, преподавана в Академията на ФБР. При нея никога не се задава директният въпрос „Защо?“, а се търси начин за деескалация, докато човекът доброволно остави оръжието.

С 20 килограма снаряжение в януарския студ: охраната на Джо Байдън

През януари 2021 г. Кирил Васев става част от силите, охраняващи инаугурацията на американския президент Джо Байдън. Подборът е изключително строг – от около 500 служители в департамента са избрани едва 30. Критериите включват не само физическа подготовка, но и умения за стрелба, шофиране, разследване и владеене на чужди езици. Освен английски и български, Васев говори руски и сръбски, а е завършил и курс по испански в академията.

„Бронежилетката тежи близо 20 килограма. Цялото оборудване е изключително тежко, особено в януарския студ. Трябва постоянно да си готов за неочакваното – да проверяваш всяка сграда, автомобил и дори всяка кофа за боклук за взривни устройства. Работихме рамо до рамо със Secret Service и ФБР. Там няма подценяване – всички сме колеги и професионалисти“.

Скритият свят зад делото „Джони Деп срещу Амбър Хърд“

Един от най-интересните моменти в кариерата на българина е участието му в охраната на мегапроцеса между Джони Деп и Амбър Хърд. Делото се гледа именно във Вирджиния, защото статията на Хърд е публикувана във вестник The Washington Post, чиято печатна дейност е свързана с окръг Феърфакс.

Процесът продължава два месеца и половина, а интересът към него е огромен. Фенове от Норвегия, Канада и Бразилия се редят на опашка още от един часа след полунощ, за да се преборят за едно от 110-те места в съдебната зала. По думите на Васев по-заможни американци плащали по 500 долара на чакащите отпред, за да им отстъпят местата си.

„Джони Деп се държеше изключително човешки с нас. Нямаше никакво високомерие. По време на почивките го качвахме в асансьора и той излизаше на затворения паркинг да изпуши една цигара. Питаше ни как сме, дори ни предлагаше цигари, въпреки че на нас ни е забранено да пушим в униформа. Отвън феновете пищяха, а веднъж той се показа през прозореца на лимузината и им пращаше въздушни целувки".

Шерифът допълва, че въпреки десетките камери в съдебната зала, вътрешните правила строго забраняват на служителите да си правят лични снимки със знаменитостите, за да се запази професионалната дистанция.

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Шофьорите у нас и безкомпромисното американско правосъдие

При посещенията си в България Васев остава шокиран от поведението на част от шофьорите по пътищата. Разказва как по пътя между Кюстендил и Радомир, докато пътувал със семейството си, бил изпреварен от седем-осем автомобила, движещи се с над 110 км/ч и извършващи рискови изпреварвания.

„В България поставиха камери, но за много богатите хора глоба от 50–100 евро не означава нищо. В САЩ, ако те заловят три пъти да шофираш в нетрезво състояние, дори без да си причинил катастрофа, съдията може да те изпрати за няколко седмици в затвора или да ти наложи общественополезен труд. И известните не са изключение – Джъстин Тимбърлейк, Бритни Спиърс... Когато попаднеш в затвор заедно с убийци, изнасилвачи и гангстери, бързо си взимаш поука“.

При катастрофа със загинал човек по непредпазливост наказанието в САЩ е между пет и седем години ефективен затвор, а ако водачът е употребил алкохол или наркотици – до 15 години. При умишлено убийство наказанието е доживотен затвор или смъртна присъда в щатите, където тя е предвидена.

„Борете мафията и корупцията“

Кирил Васев е категоричен, че няма намерение да критикува българските си колеги. Според него в МВР работят много способни професионалисти, но проблемът е системен.

„В България на полицаите често са им вързани ръцете. Страхуват се да използват правомощията, които законът им дава, защото получават указания от по-високи нива. В държава с шест-седем милиона души, ако на полицията се позволи да работи свободно и професионално, корупцията и престъпните схеми могат да бъдат разбити за шест месеца до една година“.

Шерифът призова българите да престанат да гледат на политиката като футболни фенове и да се разделят на „фили“ и „фоби“, защото националната сигурност не трябва да има политически цвят.

„Не е нормално след 37 години преход да съществува една по-малка държава в държавата, която управлява всичко“, категоричен е той.

В края на разговора Кирил Васев отправи послание към българските служители на реда: „Вярвам във вас! Вие сте професионалисти. Борете мафията и корупцията. Пожелавам ви да сте живи и здрави и да се пазите!“.

Гледайте цялото ексклузивно интервю на шериф Кирил Васев в "Телеграфно подкастът"!

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Редактор: Дарина Методиева