Лондон все още има много забавни и достъпни неща, а някои от най-известните атракции са безплатни, това коментира репортерът Гьона Кетелс. В рамките на еднодневното си пътуване тя изчислява разходи от 18 паунда за транспорт и 23 паунда за храна, което прави общо 41 паунда за деня.

Първата спирка от туристическия маршрут е сградата на парламента и известната часовникова кула, като Биг Бен всъщност е прякорът на масивната камбана в часовниковата кула, която тежи 13,7 тона. По-надолу по течението на река Темза се намира друга емблематична забележителност – Тауър Бридж. Вместо да се плаща такса от 13 паунда и 40 пенса за влизане вътре, пешеходните пътеки около моста предлагат безплатни гледки към града. Придвижването пеша се посочва като напълно безплатен начин за разходка в Лондон.

Закъснения и затруднения в железопътния транспорт във Великобритания

За ползващите градски транспорт, най-евтиният вариант е качването на двуетажен автобус. За най-добри гледки се препоръчва сядането отпред на горния етаж. Друга алтернатива е метрото, което е най-старото в света. Целият обществен транспорт в Лондон работи без касово плащане и има автоматични ограничения на цените, така че пътниците никога не плащат повече от необходимото. Дневният билет за автобус и метро струва 8 паунда и 10 пенса.

Извън утъпканите пътеки, в квартал „Шордич” в Ийст Енд, артистите са превърнали улиците в галерия на открито. В града има няколко оператора, предлагащи безплатни обиколки, но е добре накрая да се остави бакшиш. С безплатните пешеходни обиколки ние предлагаме „плащаш колкото прецениш”, така всеки може да се включи, това коментира Уесли Еванс, като допълва, че това прави уличното изкуство и обиколките общодостъпни, което е много важно.

За вечеря се препоръчва британската класика – риба с картофи. Поради инфлацията и покачващите се цени тази бърза храна вече не е толкова евтина, колкото е била. Порцията в заведението „Poppies” струва 19 паунда, но е щедра и засища след дългия ден.

Всичко, от което се нуждаете, е малко планиране, за да се възползвате максимално, без да харчите много, споделя в края на разходката Гьона Кетелс.

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Редактор: Мария Барабашка