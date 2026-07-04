Самолети на НАСА и на Бреговата охрана на САЩ поставиха началото на въздушните демонстрации в събота по повод честванията на 250-годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати.

Първи над Националната алея (National Mall) във Вашингтон прелетяха самолетите F-5 на НАСА, придружени от останалите въздухоплавателни средства от авиопарка на космическата агенция. Полетът започна в 13:13 часа местно време.

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След тях във въздуха се включиха хеликоптери и самолети на Бреговата охрана на САЩ. Те демонстрираха част от възможностите на службата, която изпълнява различни задачи, включително операции по търсене и спасяване.

Редактор: Дарина Методиева