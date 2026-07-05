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Движението беше затруднено
Тежкотоварен камион катастрофира на автомагистрала „Струма“ в района на разклона за село Логодаж, като при инцидента на пътното платно се е разляло гориво. За произшествието е подаден сигнал малко преди обяд.
Заради катастрофата движението при 87-ия километър на магистралата беше временно ограничено. Трафикът се осъществяваше само в активната и аварийната лента, докато изпреварващата е затворена за движение, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
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Снимка: БГНЕС
На място са изпратени екипи на полицията, които регулират движението. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като разлятото гориво е направило настилката хлъзгава.
Снимка: БГНЕС
Причините за катастрофата се изясняват. Няма информация за пострадали.
Снимка: БГНЕСРедактор: Цветина Петкова
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