Тежкотоварен камион катастрофира на автомагистрала „Струма“ в района на разклона за село Логодаж, като при инцидента на пътното платно се е разляло гориво. За произшествието е подаден сигнал малко преди обяд.

Заради катастрофата движението при 87-ия километър на магистралата беше временно ограничено. Трафикът се осъществяваше само в активната и аварийната лента, докато изпреварващата е затворена за движение, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

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Снимка: БГНЕС

На място са изпратени екипи на полицията, които регулират движението. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като разлятото гориво е направило настилката хлъзгава.

Снимка: БГНЕС

Причините за катастрофата се изясняват. Няма информация за пострадали.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Цветина Петкова