62-годишен мъж от Костинброд е починал след инцидент във водите край Ахтопол, съобщиха от полицията.

По предварителни данни мъжът е влязъл в морето в района на неохраняем плаж. Малко по-късно тялото му е било открито и извадено от водата в южната част на къмпинг „Делфин“.

Мъж на 75 години се е удавил край Китен

На място са извършени първоначални действия по разследването, а компетентните органи изясняват причините и обстоятелствата, довели до трагедията. По случая е образувана проверка.

Редактор: Цветина Петкова