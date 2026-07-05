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Тялото му е било открито и извадено от водата в южната част на къмпинг „Делфин“
62-годишен мъж от Костинброд е починал след инцидент във водите край Ахтопол, съобщиха от полицията.
По предварителни данни мъжът е влязъл в морето в района на неохраняем плаж. Малко по-късно тялото му е било открито и извадено от водата в южната част на къмпинг „Делфин“.
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На място са извършени първоначални действия по разследването, а компетентните органи изясняват причините и обстоятелствата, довели до трагедията. По случая е образувана проверка.Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС
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