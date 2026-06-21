Мъж на 75 години от Пловдив е загинал при инцидент в морето край Китен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Мая Стефанова.

Сигналът е подаден в следобедните часове на 19 юни в Районното управление в Приморско. Трагичният инцидент е станал в района на Южния плаж в Китен.

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По данни на полицията, мъжът е плажувал през целия ден. Според разказа на съпругата му следобед той е влязъл във водата, където внезапно му е прилошало.

Редактор: Ралица Атанасова