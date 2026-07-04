Ролята на Съединените щати като водеща демократична и икономическа сила може да бъде застрашена единствено, ако самите американци се отклонят от ценностите, върху които е изградена държавата. Това заяви създателят на поредицата „Власт и отговорност“ Свилен Спасов в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му основата на американската държавност остава Декларацията за независимост и принципите, формулирани от Томас Джеферсън – правото на живот, свобода и стремеж към щастие. „Тези няколко думи са в основата на цялата 250-годишна история на Съединените щати. Въпросът е дали днес страната няма да се отклони от тях“, посочи Спасов.

Той коментира и политическата ситуация около президента Доналд Тръмп, като отбеляза, че около него се е формирала група от влиятелни и богати хора, която рискува да загърби интересите на обикновените американци. „Тръмп спечели изборите с обещанието, че ще даде глас на забравените хора. Днес съществува опасност именно неговото обкръжение да забрави за тях“, каза Спасов.

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Според него политическият стил на американския президент се основава на конфронтацията. „Той е майстор на политическите сблъсъци и се чувства най-силен именно в подобна среда“, допълни анализаторът.

Свилен Спасов определи президентството на Ейбрахам Линкълн като повратната точка в развитието на страната. „Тогава за първи път се създава истинска национална идентичност. След обединението на Севера и Юга Съединените щати започват да осъзнават своята сила“, каза той.

По думите му двете световни войни окончателно превръщат Америка във водещата световна сила, измествайки Великобритания от тази позиция.

Спасов открои трима американски президенти, които според него имат особено значение за България и Източна Европа. Той припомни ролята на Удроу Уилсън по време на преговорите след Първата световна война, когато защитава България срещу идеи за разпокъсването ѝ. Според него Роналд Рейгън превръща американската мечта в универсален идеал за свобода, който трябва да бъде защитаван по света. За Бил Клинтън Спасов заяви, че е създал условия Русия да приеме по-спокойно промените в Източна Европа, което е допринесло за изграждането на обединена Европа. „Обединена Европа е едно от най-големите политически постижения в съвременната история“, подчерта той.

По повод книгата „Векът на Евразия“ на историка Хал Брандс, Спасов заяви, че новият геополитически център вече не е Русия, а Китай. „Разликата между китайската и руската икономика е огромна. Китай е истинският център на новото глобално противопоставяне“, каза той.

Според него Русия не разполага с достатъчен икономически потенциал, за да претендира за световно лидерство.

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Спасов смята, че политиката на Доналд Тръмп е имала и положителен ефект за Европа. „Той разтърси Европа и я накара да си спомни колко важни са демокрацията и сигурността“, заяви той.

По думите му европейската история и приносът на личности като Шарл дьо Гол трябва да присъстват много по-сериозно в българското образование. „Много е важно Европа да присъства не само в телевизионните коментари, но и в учебниците. Българските деца трябва да израснат като истински европейци и демократи“, каза Спасов.

Целия разговор гледайте във видеото.