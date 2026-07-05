Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към проектобюджета, като заяви, че финансовата рамка задълбочава проблемите с държавните финанси и продължава натрупването на нов дълг.

Той припомни, че още при последното участие на ГЕРБ във властта партията е внесла бюджет, който самата тя не е подкрепяла изцяло. „Помните, че предложихме бюджет, който самият ГЕРБ не одобряваше. Бюджетът беше изместен доста вляво, заради което подадохме оставка“, заяви Борисов.

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По думите му предизборните обещания за повече средства и разходи са довели до още по-тежка финансова ситуация. „В предизборната кампания много се говореше, че България не била бедна държава, а само много се крадяло. Днес виждаме, че бюджетът е много по-лош дори от лошия бюджет, който ние предложихме. Дълговата спирала продължава“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов подчерта, че според него дефицит над 3% е недопустим и настоя управляващите да преработят финансовия план. „Считаме бюджета за абсолютна грешка. Имат време да го изтеглят, да внесат нов, така както направихме ние, и да продължат напред“, заяви той.

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Председателят на ГЕРБ обяви, че партията му би подкрепила нов бюджет единствено при условие, че той е консервативен и гарантира ограничаване на дефицита. „Поемам ангажимент, че ако внесат консервативен бюджет и решат проблема с дефицита, ще го подкрепим. И няма да ги атакуваме политически за това откъде са направили съкращенията, стига дефицитът да бъде в рамките на закона“, посочи Борисов.

Коментар за президентските избори

По темата за предстоящите президентски избори Борисов не разкри дали ГЕРБ вече има избран кандидат, но увери, че решение ще бъде взето през есента. „Септември месец ще ви кажа“, отговори той на въпрос дали партията вече е определила своя претендент за държавен глава.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че за него най-важна остава европейската ориентация на страната и припомни ролята на партията си в ключови интеграционни процеси. „Благодарение единствено на нас България покара към еврозоната“, заяви Борисов.

Външнополитически теми – ЕС, НАТО и санкциите

В международен план председателят на ГЕРБ коментира сложната геополитическа обстановка и отношенията между Европа и Съединените щати. „Светът е страшно разнебитен“, каза Борисов и предупреди, че сигналите за охлаждане на отношенията между Вашингтон и европейските съюзници не могат да бъдат пренебрегвани.

„Когато в Съединените щати кажат, че Европа не им е приоритетен партньор, ние сме европейци и това не може да не ни притеснява“, отбеляза той.

По отношение на европейските решения и санкционната политика лидерът на ГЕРБ подчерта, че България трябва да отстоява интересите си чрез активна работа с европейските институции и партньори. „Всяко едно решение трябва да си има и голямото лоби в Европейската комисия и в Европейския съвет“, заяви Борисов, като подчерта необходимостта страната да запази влиянието си в рамките на Европейския съюз и НАТО.

Редактор: Цветина Петкова