Средно 25 хиляди евро са нужни за основен ремонт на дома. С началото на лятото браншът отчита сериозен ръст на цените на строителните материали, по-скъпо излиза и трудът на майсторите. Това, което малко хора знаят, е, че Националната агенция по приходите дава възможност всеки от нас да си върне малка част от сумата, която е платил за ремонта.

В началото на сезона на ремонтите жилището на Симеон вече е готово. Споделя, че обновяването е отнело около три месеца, а цената за труд и материали е достигнала 15-16 хиляди евро. „Ремонтирахме почти всичко - коридорите, хола, кухнята. Сравнително голяма инвестиция е и са нужни време и пари”, разказва собственикът на апартамента.

Топ 10 най-търсени ремонтни услуги през пролетта и какво поскъпва най-бързо

Сметките показват, че ремонт на стандартен апартамент от 70 квадратни метра, без мебели и оборудване, излиза между 20 и 25 хиляди евро. Най-скъпо на един ремонт е банята, а след това и кухнята.

„Като съотношение труд-материали – 20-25 процента са материалите спрямо труда, което за мен е напълно нормално. Имаше навремето едно разбиране, че колкото са материалите, толкова е и трудът. Това вече не работи, много се развиха изискванията на клиентите и нивото за завършване на обектите”, обяснява майсторът Любомир Сураков.

Така, при цена от 20 хиляди евро за ремонт, трудът на майстора възлиза на около 15 хиляди. И тук се отчита инфлация спрямо предходните години. Според експерта при някои материали има осезаемо поскъпване – с между 5 и 30 процента. Трудът на майсторите за последната една година също е претърпял промени и е поскъпнал в рамките на 8 до 10 процента.

Държавата обаче дава възможност да си върнем част от инвестицията чрез годишната данъчна декларация. В Приложение 10 към нея можем да опишем разхода за труда на майстора, който е ремонтирал жилището. Държавата може да върне не повече от 102 евро от инвестицията. Условието е майсторът да не е свързан със собственика на имота и да е издадена отделна фактура само за труда, без материалите.

Макар Любомир винаги да издава отделна фактура за труда си, той смята, че сумата за възстановяване е незначителна на фона на счетоводните ангажименти, поради което негови клиенти досега не са ползвали облекчението. Според Симеон сумата наистина е символична и няма да върне много от вложените пари, но щом има такава възможност, той ще се възползва.

За всеки, който ще прекара лятото в ремонт, експертите дават един основен съвет: първо да си изясни бюджета, който е готов да похарчи, и от рано да събере и сравни подробни оферти от различни майстори.