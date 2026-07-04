В днешен Китай автомобилите без шофьори, QR кодовете за разплащане и роботите вместо домашни любимци вече са реалност.

В столицата Пекин, където живеят над 22 милиона души, се обсъжда новата философия на Китай за комплексно икономическо развитие, известна като инициативата „Един пояс, един път“. Тя не трябва да се възприема само като сухопътен коридор от Китай към Европа, тъй като включва и Африка, а все по-често се забелязват интереси и връзки с Южна Америка, обяснява финансовият анализатор Цветослав Цачев.

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

За да подкрепи своето икономическо развитие, в момента Китай има 22 свободни търговски зони. Първата от тях е създадена през 2013 година в Шанхай. Едно от индустриалните сърца на страната е Ханджоу, където е разположено седалището на един от най-големите онлайн търговци. За компании с висок клас технологични стоки, като фотоапарати и камери, е създадена специална политика в зоната за свободна търговия. Няма фиксирана данъчна политика, но ако стоката е от висок клас, компаниите могат да получат до три пъти по-ниска данъчна ставка, като всичко е въпрос на договаряне.

Бившето търговско аташе на Китай в България, Тен Ши, която има и българско име – Катя, коментира, че днес страната ѝ развива високи технологии и разполага с качествени и достъпни електрически автомобили. Тя продължава да поддържа отношения с България, като посредничи в търговията с рози и розово масло.