Търговски кораб е бил атакуван в Червено море край бреговете на Йемен, съобщи Британският център за морски търговски операции.

По информация на центъра инцидентът е станал на около 30 морски мили (55 километра) югозападно от пристанищния град Ходейда, който се намира под контрола на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути.

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Корабът е подал сигнал за бедствие, след като е бил нападнат от неизвестни въоръжени лица. Засега не се съобщава за пострадали членове на екипажа или за нанесени сериозни щети на плавателния съд.

Нито една групировка не е поела отговорност за атаката. Британските военни власти следят ситуацията и призоваха корабите в района да проявяват повишено внимание.

Нападението идва на фона на продължаващото напрежение в Червено море, където през последните месеци бяха извършени редица атаки срещу търговски кораби по един от най-натоварените морски маршрути в света.

Редактор: Цветина Петкова