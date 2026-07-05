Община Дупница обяви тридневен траур след трагичния инцидент във водите на река Струма, при който загинаха четирима души – две деца и техните баба и дядо. В дните на траур няма да се провеждат културни и какъвто и да е друг тип тържества. От училището, в което са учили двете загинали деца, също излязоха с позиция, че предвиденото тържествено завършване на учебната година няма да се осъществи.

Трагичната равносметка от инцидента стана окончателно ясна в събота вечерта, когато малко след 19:00 часа спасителните екипи откриха тялото и на второто изчезнало дете – 8-годишно момченце. С това издирването в поречието на реката беше прекратено. Течението не е повлияло и четирите тела са били намерени в един и същи вир, където се е случило удавянето.

Намериха тялото на второто дете, изчезнало във водите на река Струма

Трагедията повдига сериозни въпроси за безопасността в района. От Община Невестино обясняват, че всяко лято се издава заповед, с която се забранява къпането в река Струма, но тя масово не се спазва. На мястото е имало предупредителна табела, която обаче в момента липсва и вероятно е счупена.

Районът около вира е привлекателен за много посетители, тъй като наблизо има сериозно населено вилно селище. Според местните хора обаче мястото крие огромен риск. Става дума за изключително дълбок вир – над 10 метра. Под скалата има пещера, която създава водовъртеж и буквално засмуква водата. Попадне ли човек там, спасяването му е почти невъзможно. Какви допълнителни мерки за обезопасяване може да вземе държавата оттук нататък, засега остава неясно.