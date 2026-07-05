Четирима български туристи преживяха напрегнати моменти край гръцкия остров Лефкада, след като бяха отнесени навътре в морето по време на каране на SUP (Stand Up Paddle).

По информация на гръцката брегова охрана, четиримата не успели да се върнат на брега заради силния вятър и неблагоприятните метеорологични условия. Инцидентът е станал в морската зона между популярните плажове Агиос Никитас и Катизма.

Възрастен мъж се удави на плаж в Царево

След подадения сигнал незабавно е започнала спасителна операция. Към мястото са изпратени патрулен катер на гръцката брегова охрана и туристически кораб „Агиос Никитас“.

Именно туристическият кораб е успял първи да открие четиримата българи и безопасно да ги качи на борда си.

След спасителната операция туристите са транспортирани до пристанището на Агиос Никитас. По информация на властите, всички са в добро здравословно състояние и не се е наложила медицинска помощ.

От гръцките власти напомнят, че при силен вятър и вълнение на морето използването на SUP дъски и други плавателни средства без двигател крие сериозен риск, особено по западното крайбрежие на Лефкада, където теченията и вятърът могат бързо да отнесат хората навътре.