Легендарният български актьор Йосиф Сърчаджиев, който почина на 1 юли 2026 г., остави след себе си десетки незабравими роли, но и ярки размисли за живота, политиката, свободата и човешкия дух. В едно от последните си големи телевизионни интервюта - в предаването „На фокус“ с Евгени Генчев навръх Коледа 2022 г. - Сърчаджиев говори откровено за прехода, приятелството със Стефан Данилов, театъра и надеждата, която никога не го е напускала.

Актьорът си спомни емоциите от началото на демократичните промени и разочарованието, което последвало след първоначалния ентусиазъм.

Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

„Мислехме, че злото си отива и остава само доброто. Оказа се, че злото продължава да работи тихо, тайничко и бързо“, каза той. Сърчаджиев призна, че тогава е вярвал, че България ще се промени много по-бързо.

„Имахме огромна надежда, че нещата ще се оправят веднага. Това беше моята глупост, но не само моя - на много хора“, сподели актьорът.

Въпреки разочарованията той остана убеден, че надеждата е двигателят на обществото. „Надеждата е велика работа. И днес я има. Разбира се, че имам надежда“, заяви Сърчаджиев.

Особено емоционално актьорът говори за дългогодишния си приятел Стефан Данилов. Двамата често спорели по политически теми, но това никога не разрушило приятелството им.

„Карахме се за всичко. Политически се карахме, обиждахме се, смеехме се и накрая пак си оставахме приятели“, разказа Сърчаджиев. Той припомни и моменти, в които Данилов буквално му е спасил живота – както по време на инцидент в морето, така и след тежкия инсулт, когато настоял да бъде преместен в друга болница.

„Стефан много ми е помагал в живота. Истински приятел беше“, каза актьорът.

„Срещу течението”: Йосиф Сърчаджиев за прехода и политиката (ВИДЕО)

По думите му политиката е неизбежна част от живота на всяко общество. „Политиката не се прави само от политиците. Прави я целият народ“, смяташе той. Сърчаджиев не споделяше песимизма около честите избори и политическите кризи.

„Когато има избори, все пак има идея за доброто. Няма страшно“, каза той и подчерта, че бъдещето зависи най-вече от хората и тяхната активност.

Актьорът не скри тревогата си от конфликтите в Народен театър „Иван Вазов“, които разтърсваха културната институция по онова време. „Разбива се същината на изкуството в Народния театър. Това е зло“, коментира той. Според Сърчаджиев най-големият проблем е разделението между артистите.

„Не съм сигурен кое е най-злото и кое е само доброто, но виждам как се разбива трупата“, каза той. На въпроса защо политиката непрекъснато се опитва да влиза в театъра, актьорът отговори лаконично: „Не толкова заради парите, колкото заради отровата. Отрова, която може да влезе в душата на публиката“.

Сред най-запомнящите се моменти в разговора бяха признанията му за ролята на Караибрахим във филма „Време разделно“. Сърчаджиев разказа, че първоначално категорично отказал ролята, защото не я чувствал близка до себе си.

Режисьорът Людмил Стайков обаче го убедил да промени изцяло начина си на мислене и поведение. „Трябваше да сменя психофизиката си. Да започна да мисля, да ходя, да гледам като този човек. Дори вкъщи станах неприятен. Жена ми казваше: „Ти не си човек, ти си звяр““, спомни си актьорът.

Той призна, че ролята го е променила дълбоко, но никога не е съжалявал, че я е приел. „Филмът е много мъчителен за мен, но е важно да го има за хората в България“, каза Сърчаджиев. На въпроса какво означава свободата за него, актьорът даде необичаен отговор. „Свободата е природата. Ако престанем да воюваме с нея, тогава идва свободата“, каза той.

В края на разговора Сърчаджиев отправи послание, което днес звучи като духовно завещание. „Има нещо. Господ идва. Господ е тук. Господ е при нас. Няма страх. Вярвайте“, каза актьорът навръх Коледа.

Така, с присъщата си искреност, чувство за хумор и философски поглед към живота, Йосиф Сърчаджиев остави думи, които продължават да звучат силно и след неговото оттегляне от сцената на живота.

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Редактор: Цветина Петкова