Президентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе речта си по повод честванията на 250-годишнината от създаването на Съединените щати въпреки забавянията заради летните гръмотевични бури във Вашингтон. „Няма начин да се откажем или да бъдем спрени”, категоричен бе той малко след началото на словото си. Това е просто част от преживяването, за което сме дошли, сподели от своя страна 60-годишният софтуерен инженер Глен Соландър, който заедно с хиляди други посетители чакаше с часове при екстремни температури до 39 градуса по Целзий и засилени мерки за сигурност.

Заради опасността от лошо време властите първоначално разпоредиха на хората да напуснат района около Вашингтонския монумент, като те бяха евакуирани за няколко часа в близките музеи и държавни сгради. По-късно обаче посетителите бяха допуснати отново в откритата зона. Самият Тръмп още преди това написа в социалната си мрежа, че ще бъде там, каквото и да става, призовавайки хората да се забавляват, дори и да си легнат по-късно, а по време на самото събитие заяви, че би бил готов да изчака и още, ако се наложи.

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Преди бурята рекордната гореща вълна доведе до отмяната на няколко парада и други празнични прояви. Сред участниците в събитието беше забелязана и крайнодясната организация „Пейтриът Фронт“, която защитава идеологията на превъзходството на бялата раса. Стотици нейни привърженици пристигнаха с метрото, но не са постъпвали сигнали за насилие, съобщиха от полицията.

За разлика от повечето свои предшественици, Тръмп отново съчета официалното отбелязване на празника с политическа проява. Организацията „Фрийдъм 250“, подкрепяна от неговата администрация, до голяма степен измести надпартийната комисия за юбилея, създадена през 2016 г. Голяма част от Националния мол беше превърната в „Големия американски щатски панаир“ с цел да бъдат представени хората и иновациите, които превръщат Съединените щати в „най-великата нация на Земята“.

Няколко щата, управлявани от Демократическата партия, отказаха да изпратят свои представители, а част от поканените изпълнители се оттеглиха с аргумента, че инициативата има прекалено изразен политически характер. Според проучване на „Ройтерс“ и „Ипсос“ мнозинството от американците смятат, че проявите по случай годишнината са станали твърде политизирани. Въпреки слабата посещаемост в началото, през последните дни броят на хората нарасна значително, като се отчитат почти рекордни продажби на сувенири в музеите.

Програмата на честванията включва религиозни събития с консервативни проповедници, спортни прояви и турнир по смесени бойни изкуства. Организацията популяризира и инициативата „Фрийдъм Тръкс“, която според критиците представя прекалено религиозна интерпретация на американската история и омаловажава теми като робството и расовата дискриминация.

В навечерието на юбилея бяха предприети мащабни ремонти на обществени пространства. Широко рекламираната реконструкция на Огледалния басейн при Мемориала на Ейбрахам Линкълн за 15 млн. долара обаче беше съпътствана от проблеми, включително лющеща се боя и водорасли, поради което обектът сега се охранява от камери и военнослужещи.

Редактор: Мария Барабашка