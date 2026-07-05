Силни летни бури заплашват да прекъснат политическия митинг на президента Доналд Тръмп във Вашингтон, след като хиляди посетители чакаха с часове при температури до 39 градуса по Целзий.

С навлизането на буреносен фронт в събота вечерта местните власти разпоредиха на събралите се хора да напуснат откритите площи и да потърсят убежище. Американските Тайни служби временно спряха допускането на нови посетители през контролните пунктове за сигурност.

Посрещат Доналд Тръмп в Анкара с военни почести

Не е ясно дали метеорологичната обстановка ще повлияе на появата на Тръмп, който предварително определи събитието като най-зрелищния си митинг досега. Службите за обществена безопасност следят непрекъснато развитието на времето, заявиха организаторите от групата „Фрийдъм 250“.

Рекордната гореща вълна доведе до отмяната на няколко парада и други празнични прояви. Сред участниците в събитието беше забелязана и крайнодясната организация „Пейтриът Фронт“, която защитава идеологията на превъзходството на бялата раса. Стотици нейни привърженици пристигнаха с метрото, но не са постъпвали сигнали за насилие, съобщиха от полицията.

Тръмп отново съчета официалното отбелязване на празника с политическа проява. Организацията „Фрийдъм 250“, подкрепяна от неговата администрация, до голяма степен измести двупартийната комисия, създадена през 2016 г. Голяма част от Националния мол беше превърната в „Големия американски щатски панаир“. Целта е да бъдат представени хората и иновациите, които превръщат Съединените щати в най-великата нация на Земята, обясняват организаторите.

Няколко щата, управлявани от Демократическата партия, отказаха да изпратят свои представители, а част от поканените изпълнители се оттеглиха с аргумента, че инициативата има прекалено изразен политически характер. Въпреки че в началото посещаемостта беше слаба, през последните дни броят на посетителите значително нарасна, като магазините за сувенири и заведенията в музеите отчетоха почти рекордни продажби.

Програмата включва религиозни събития с консервативни проповедници, спортни прояви и турнир по смесени бойни изкуства. Организацията популяризира и инициативата „Фрийдъм Тръкс“, която според критиците представя прекалено религиозна интерпретация на американската история и омаловажава теми като робството. Мнозинството от американците смятат, че проявите по случай 250-годишнината на САЩ са станали твърде политизирани, показват данните от проучване на „Ройтерс“ и „Ипсос“.

В навечерието на юбилея администрацията предприе мащабни ремонти във Вашингтон. Широко рекламираната реконструкция на Огледалния басейн за 15 млн. долара беше съпътствана от проблеми, включително лющеща се боя и водорасли, като сега обектът се охранява от камери и военнослужещи.

Редактор: Мария Барабашка