Екстремните летни горещини започват да оказват влияние не само върху здравето на хората, но и върху запасите от кръв в редица държави. Сред най-засегнатите е Великобритания, където здравните власти обединиха усилия със световноизвестната рок група „Металика“, за да насърчат повече хора да даряват кръв.

По време на турнето си във Великобритания музикантите отправиха специален апел към своите почитатели да посетят центровете за кръводаряване, които в разгара на лятото отчитат хиляди свободни часове за дарители. За да стимулира участието, групата предостави тениски, перца за китари и билети за свои концерти, които ще бъдат разиграни на томбола между всички кръводарители.

Това не е първата подобна инициатива на „Металика“. През годините бандата е участвала в кампании за насърчаване на кръводаряването и в САЩ, и Австралия, където периодично се наблюдава критичен недостиг на кръв и плазма.

Криза в кръвните центрове у нас

По данни на британските здравни власти всеки ден са необходими около 5000 кръводарители, за да бъдат осигурени нуждите на болниците в страната. През летните месеци обаче броят им значително намалява. Основните причини са отпуските, високите температури и недостатъчната хидратация, която често не позволява хората безопасно да даряват кръв.

От Агенцията по кръвта в Уелс изразиха надежда, че популярността на „Металика“ ще мотивира много хора да дарят кръв за първи път и впоследствие да се превърнат в редовни дарители. Според здравните власти пациентите се нуждаят от кръв независимо от сезона – сред тях са новородени, родилки, пострадали при пътнотранспортни произшествия и хора, нуждаещи се от спешни операции.

Лондонската служба по кръводаряване предупреди, че разполага с около 2700 свободни часа за дарители. Ако те останат незаети, в рамките на една-две седмици може да бъде обявено извънредно положение заради сериозното намаляване на запасите, особено при някои редки кръвни групи.

Парамедикът Мат разказа за случай с жена, получила тежък следродилен кръвоизлив след раждане у дома. Благодарение на наличните кръвни запаси в болницата животът ѝ е бил спасен. По думите му при подобни състояния организмът не страда от липса на въздух, а от недостиг на кръв, която да доставя кислород до жизненоважните органи.

Недостигът на кръв се наблюдава и в някои американски щати. Американският Червен кръст също отправи призив към гражданите да даряват кръв. За да привлече повече доброволци, организацията предлага подаръчни карти на стойност 15 долара, а всички дарители автоматично участват в томбола с голяма награда от 7500 долара. Освен това получават различни рекламни подаръци като тениски, плажни кърпи и кутии с изненади.

Някои болници в САЩ също използват финансови и предметни стимули, за да осигурят необходимите количества кръв за пациентите.

Медиците напомнят, че кръводаряването трябва да се извършва при спазване на определени интервали, за да бъде безопасно за здравето на дарителите. Във Великобритания мъжете могат да даряват кръв до четири пъти годишно – веднъж на всеки 12 седмици, докато за жените е допустимо даряване до три пъти годишно, през интервал от 16 седмици.

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