Трима синове на аятолах Али Хаменей - Мостафа, Мейсам и Масуд присъстваха на голямата молитва в негова памет в Техеран. Сред тях обаче не беше Моджтаба Хаменей, който стана върховен лидер на мястото на баща си. Откакто беше избран на поста, той не се е появявал на публично място. Не са публикувани и снимки или кадри с него, което предизвиква много спекулации кой реално управлява Иран.

В неделния ден десетки хиляди участваха в масовите погребални процесии. На тях бяха отправени заплахи към Съединените щати и призиви да бъде елиминиран Доналд Тръмп.

Иран изпраща Али Хаменей с многодневни траурни церемонии, хиляди се стекоха в Техеран (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Дарина Методиева