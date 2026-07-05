Снимка: БТА
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Иран изпраща Али Хаменей с многодневни траурни церемонии, хиляди се стекоха в Техеран (ВИДЕО+СНИМКИ)
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На нея бяха тримата му братя
Трима синове на аятолах Али Хаменей - Мостафа, Мейсам и Масуд присъстваха на голямата молитва в негова памет в Техеран. Сред тях обаче не беше Моджтаба Хаменей, който стана върховен лидер на мястото на баща си. Откакто беше избран на поста, той не се е появявал на публично място. Не са публикувани и снимки или кадри с него, което предизвиква много спекулации кой реално управлява Иран.
В неделния ден десетки хиляди участваха в масовите погребални процесии. На тях бяха отправени заплахи към Съединените щати и призиви да бъде елиминиран Доналд Тръмп.
Иран изпраща Али Хаменей с многодневни траурни церемонии, хиляди се стекоха в Техеран (ВИДЕО+СНИМКИ)Редактор: Дарина Методиева
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