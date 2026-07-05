С концерти, исторически възстановки и паради в десетки градове във всички 50 щата Съединените щати отбелязаха 250-ата годишнина от обявяването на своята независимост.

Кулминацията на честванията беше във Вашингтон, където бе организирано впечатляващо пиротехническо шоу с продължителност близо 40 минути и амбиция за поставяне на световен рекорд. Част от празничната програма обаче беше нарушена заради екстремните горещини и силните гръмотевични бури, които засегнаха редица райони на страната.

Тръмп произнесе речта си за 250-годишнината на САЩ въпреки бурите и евакуацията

Заради опасните метеорологични условия властите във Вашингтон временно евакуираха района на Националния мол за около два часа. Хиляди посетители бяха принудени да потърсят убежище в близки сгради и подслони, а празничната програма беше сериозно забавена. В резултат на това фойерверките започнаха едва минути преди полунощ на 5 юли.

По-рано през деня рекордните температури наложиха отмяната на традиционния парад във Вашингтон, както и на няколко други събития в различни части на страната.

В центъра на тържествата беше и речта на президента Доналд Тръмп, който говори в продължение на около 35 минути. Държавният глава съчета призиви за национално единство и патриотизъм с остри политически послания. Той отново настоя за промени в изборното законодателство, предупреди за опасността от засилване на влиянието на „комунистически идеи“ в страната и подчерта постиженията на своята администрация.

Тръмп обеща да произнесе речта си за 250-годишнината на САЩ въпреки заплахата от бури

„Америка никога няма да бъде комунистическа държава. Това няма да се случи. Комунизмът е губеща идеология и винаги ще бъде така. Комунистическата система е пълната противоположност на американската система и никога не е проработила. Нашите войници не се бориха срещу комунизма по бойните полета по целия свят, за да допуснем тази заплаха отново да надигне грозната си глава тук, в Америка. Няма да позволим това да се случи“, заяви Тръмп пред събралото се множество.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петкова