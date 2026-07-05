Израел е предоставила своята система за противоракетна отбрана „Железен купол“ на Обединените арабски емирства, съобщи американското издание Axios. Решението е взето лично от израелския премиер Бенямин Нетаняху и представлява безпрецедентна стъпка в отбранителното сътрудничество между двете държави.

Заедно със системата в ОАЕ са изпратени и израелски военнослужещи, които да участват в нейното обслужване и експлоатация, както и допълнителни ракети-прехващачи. Това е първият случай, в който Израел предоставя „Железен купол“ на друга държава, а Емирствата се превръщат в първата страна, която използва системата извън израелска територия.

Нетаняху е провел тайна среща с президента на ОАЕ по време на войната с Иран

По данни на Axios решението идва на фона на продължаващото напрежение в региона и зачестилите атаки от страна на Иран. Според източници на изданието Техеран е изстрелял стотици балистични и крилати ракети, както и хиляди дронове, като част от тях са били насочени към държави от Персийския залив. Твърди се, че разположената в ОАЕ система вече е участвала в прихващането на множество въздушни цели.

Успоредно с това израелските военновъздушни сили са провели серия от удари по ракетни позиции в южен Иран с цел да ограничат възможностите за нови атаки срещу ОАЕ и други регионални партньори.

Според информацията военното и разузнавателното сътрудничество между Израел и Обединените арабски емирства е достигнало най-високото си ниво от установяването на дипломатически отношения между двете страни през 2020 година.

Редактор: Цветина Петкова