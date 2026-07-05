Дърво падна в центъра на Русе. При инцидента не са пострадали хора, предаде кореспондентът на БТА в града Андрей Кючуков.

Има нанесени материални щети върху два автомобила, паркирани от двете страни на пътното платно на улица "Църковна независимост". На място пристигнал екип на "Пожарна безопасност и защита на населението", който обезопасил района и спрял движението между улиците "Любен Каравелов" и "Тодор Александров".

Дърво падна върху две коли в столицата

Служителите на реда се заеха и с рязането и отстраняването на дървото. След това движението в района беше възстановено.

Редактор: Дарина Методиева