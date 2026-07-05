Съпругата и родителите на Чарли Кърк се очаква да присъстват тази седмица в съда в щата Юта, където прокурорите ще се опитат да убедят магистратите, че мъжът, обвинен в убийството на консервативния активист, трябва да получи смъртна присъда. Това съобщава агенция „Асошиейтед прес“.

Петдневното предварително изслушване започва в понеделник. За първи път семейството на Кърк ще бъде в съдебната зала заедно с обвиняемия Тайлър Робинсън, а заседанието ще се излъчва на живо.

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Прокуратурата твърди, че Робинсън е изпратил текстово признание до своя партньор. Той е оставил и бележка, в която пише, че е имал възможност да убие една от водещите консервативни фигури в страната и че „ще я използва“.

Към момента той все още не е заявил дали се признава за виновен по делото. 23-годишният Робинсън е обвинен в умишлено убийство след атентата срещу Кърк на 10 септември по време на публичен дебат в Университета „Юта Вали“.

Според правния експерт Пол Касел събраните до момента данни сочат, че делото „ще бъде много сериозно от гледна точка на доказателствата“. На този етап това изглежда като класически случай, в който единственият въпрос е дали има достатъчно основания да се премине към съдебен процес по същество, коментира експертът.

В щата Юта смъртното наказание се допуска само при утежняващи обстоятелства. Прокуратурата ще изтъкне, че стрелбата е застрашила живота и на други присъстващи.

Процедурата ще наподобява предварително съдебно заседание. Прокуратурата ще представи ДНК експертизи, които свързват Робинсън с предполагаемото оръжие, показания на разследващи и свидетели, резултати от аутопсията, както и видеозаписи от самото убийство. Не е задължително да бъдат изложени всички доказателства, като могат да се използват и косвени данни.

След края на изслушването съдията от щатския съд Тони Граф ще реши дали делото да продължи към пълно съдебно производство. Медиите и обществеността ще имат свободен достъп до залата, след като магистратите отхвърлиха искането на защитата за ограничаване на присъствието.

Убийството предизвика силна реакция сред републиканските съюзници на Кърк, включително и от страна на президента Доналд Тръмп. Именно той пръв съобщи за ареста на Робинсън, като в интервю за телевизия „Фокс Нюз“ изрази надежда извършителят да получи смъртна присъда.

Редактор: Мария Барабашка