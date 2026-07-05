В следващите дни започва обсъждането на бюджета до края на годината в комисиите в парламента.

Преди дни план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на народното събрание.

Очаква се първият бюджет на България в евро да бъде внесен в НС

Сега депутатите имат няколко заседания, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното гласуване.

Редактор: Цветина Петкова