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Депутатите имат няколко заседания, за да я гласуват на първо четене
В следващите дни започва обсъждането на бюджета до края на годината в комисиите в парламента.
Преди дни план-сметката, която трябва да влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на народното събрание.
Очаква се първият бюджет на България в евро да бъде внесен в НС
Сега депутатите имат няколко заседания, за да я гласуват на първо четене, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното гласуване.Редактор: Цветина Петкова
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