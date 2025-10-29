Държавният бюджет за 2026 година все още се очаква да бъде внесен в Народното събрание. Параметрите му на този етап не са известни, но уверенията на управляващите са – до края на тази седмица той ще бъде внесен в деловодството на парламента.

Минималната работна заплата догодина ще е 605 евро



Каква е процедурата? Сметките на Общественото осигуряване, Здравната каса и големият държавен бюджет минават през надзорни съвети. Предстои свикване на Тристранния съвет, обсъждане и гласуване в Министерския съвет и на финала до петък – внасяне в Народното събрание.



Там предстоят общо 4 разглеждания на план-сметките – два пъти в Бюджетната комисия и два пъти в пленарната зала

Редактор: Станимира Шикова