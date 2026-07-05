Вече седмица 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, са в неизвестност и продължават да се издирват.

През нощта дронове и термокамери са обиколили периметъра около Долгопол. Имало е данни, че двамата са се намирали в района, но на този етап тази информация не може да бъде потвърдена.

Мъжът, издирван с 11-годишната Наталия, има опит в укриването и оцеляването в труден терен

Периметърът на търсене се разширява. Органите на реда отново предупредиха, че ако някой забележи издирвания Асен, не бива да прави опит да влиза в контакт с него, а трябва незабавно да сигнализира на телефон 112.

Редактор: Мария Барабашка