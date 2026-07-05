Събитието става все по-голямо и тази година радостното е, че участват млади хора. Tова коментира организаторът Митко Желязков в ефира на „Събуди се” по NOVA. В похода са се включили над 70 души на възраст от 9 до над 60 години, което представлява рекорден брой участници за традиционния воден маратон.

В ход е третият и последен ден от Националния воден поход, след като гребците вече са преминали през първите два етапа от маршрута. Сред младите попълнения тази година са студенти от Академията на МВР, организирани от клуб „Мургаш”. Бъдещите пожарникари и спасители използват събитието, за да тренират своите умения във водата.

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„Водата е непредвидима, но ако знаеш как да действаш, ако вземеш всички предпазни мерки, няма нищо опасно, напротив – остава само удоволствието”, сподели един от най-възрастните участници, който има зад гърба си 50 години опит във водата, започнал от река Янтра през 1976 година, а в похода по Марица се включва редовно през последните десет години. На въпрос дали младите получават съвети от по-възрастните, той допълни с усмивка, че „повече ние им даваме съвети, отколкото те на нас”.

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