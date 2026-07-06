Дупница е в траур след смъртта на две деца и техните баба и дядо. Четиримата се удавиха във водите на река Струма по време на семеен пикник в петък следобед. В тяхна памет общината отмени всякакви културни и тържествени прояви, а в училището на двете деца празничната церемония по завършване на учебната година не се състоя.

От община Дупница обявиха, че ще помогнат финансово около организацията на тъжните ритуали в семейството. В началото на следващата седмица пък предстои да се обсъдят мерки за безопасност.

Парапет по поречието на Струма е мисия невъзможна. Затова единствената възможна мярка за обезопасяване на популярния плаж, където в петък загинаха две деца и двама възрастни, е да се поставят отново предупредителни табели.

Дупница почита удавените в река Струма с тридневен траур, отменени са развлекателните събития

"Табелата е изхвърлена в реката, но и да има табела, как ще ги спрем да не плажуват на това място там, нали затова са отишли, без физическа охрана, а ние такава охрана не можем да подсигурим, трябва да има съзнание, без съзнание не става", коментира Йордан Глогов, зам.-кмет на община Невестино.

На много места в района се плажува, което е огромен риск. Край село Смоличано, например, по течението на река Елешница, която се влива в Струма, редовно идвали деца от детски лагери.

"Тук плажуват деца, които са 12-13-годишни. Имайте предвид, че водосборът на река Елешница е много голям - като завали дъжд в планината, тук отнася всичко, не може свободно да се плажува без охрана и без спасители в тези райони", заяви още Глогов.

Намериха тялото на едното дете, изчезнало край Струма

Хората в района познават добре особеностите на Струма и разказват, че когато нивото ѝ започне да пада след пролетното пълноводие край бреговете излиза много тиня. Това се е случило и в края на миналата седмица.

"Замътня водата и малко придойде, и може би като е започнала да се отдръпва е имало тиня по края, и това ги подвело. Те са деца, ако леко са понагазили в тинята, уплашили са се", каза Йорданка Манчова, кметски наместник на село Пастух.

В мътната вода ориентацията се губи за секунди. В това се убеждават и екипите, които провеждат акцията по издирването на децата.

"Нулева видимост, аз губя ориентация долу под водата на три метра, мътна вода, те ме контролираха, излизам на 30-40 секунди, те ми казваха да мина ли напред, да се върна ли назад", каза доброволецът Малин Попов.

След трагедията от община Невестино призовават никой не влиза във водите на Струма. "Ние нямаме такава възможност да освободим място за плажуванe, поради причината, че самото място изисква да има спасител, и други неща, които ние нямаме възможност да подсигурим. Не сме морски курорт", коментира още Глогов.

Две деца се издирват след трагедия край река Струма, баба им и дядо им са се удавили

Случаите на удавяне у нас се задържат под 100 годишно. Инциденти продължават да се случват - в рамките на три дни станаха две трагедии: в река Струма и в морето край Ахтопол.

Общо 89 са удавените през 2025 г.

По данни на Водноспасителната служба на Българския Червен кръст, от началото на тази година има 20 удавени души, от които три деца. Най-големият процент на удавянията са в морето, следвани от реките и язовирите.

Данните показват, че всяка година броят на удавените деца намалява, като за миналата е отчетен най-ниският брой - 3. За тази година вече има три смъртни случая на деца - едно дете при Ахелой и двете в река Струма.