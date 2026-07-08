Снимка: БТА
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То е по искане на правосъдния министър
Очаква се днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор.
То е по искане на правосъдния министър. Причината - срещу нея има образувано дисциплинарно производство.
Министър Николай Найденов поиска отстраняване на шефа на СГП
На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател.Редактор: Цвета Лазаркова
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