Снимка: БГНЕС
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Според мотивите му Емилия Русинова може да повлияе на дисциплинарното производство и на разследвания, свързани с аферата „Осемте джуджета“
Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняването на Емилия Русинова от поста административен ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП), както и от длъжността „прокурор“.
В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП.
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В прессъобщение на Правосъдното министерство се посочва, че достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати може да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. То е образувано на 13 май 2026 г. за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу него се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера „Осемте джуджета“. Упражняването на пълния обем правомощия от Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство.
Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия.
Наскоро излязоха данни за приятелска близост на Русинова с Петьо Еврото, както и за техни съвместни пътувания извън страната.Редактор: Ралица Атанасова
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