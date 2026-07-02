Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняването на Емилия Русинова от поста административен ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП), както и от длъжността „прокурор“.

В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП.

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В прессъобщение на Правосъдното министерство се посочва, че достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати може да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. То е образувано на 13 май 2026 г. за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу него се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера „Осемте джуджета“. Упражняването на пълния обем правомощия от Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство.

Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия.

Наскоро излязоха данни за приятелска близост на Русинова с Петьо Еврото, както и за техни съвместни пътувания извън страната.

Редактор: Ралица Атанасова