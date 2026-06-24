Министърът на правосъдието Николай Найденов призова действащия Висш съдебен съвет да се въздържи от кадрови решения и промени в структурата на съдилищата, докато не бъде избран нов състав на съвета. Повод за позицията му са точки в дневния ред на предстоящото заседание на Пленума на ВСС, свързани с разкриване и закриване на щатни бройки.

В становище до представляващия ВСС Боян Магдалинчев министърът подчертава, че настоящият съвет работи с мандат, изтекъл още през октомври 2022 г. По думите му решенията с траен кадрови и организационен ефект следва да бъдат оставени на новоизбрания състав на ВСС. Найденов обръща внимание, че по същото време парламентът разглежда на второ четене промени в Закона за съдебната власт, които ограничават правомощията на съвет с изтекъл мандат да извършва подобни назначения и структурни промени.

Има консенсус за промените в Закона за съдебната власт и може да започне процедура по избор на нов ВСС

Сред спорните предложения са увеличаване на щата на Районния съд в Перник за сметка на съкращения в окръжните съдилища в Ловеч или Хасково, както и разкриване на нова бройка в Административния съд в Благоевград чрез закриване на щат в Административния съд в Ловеч. Според министъра срещу тези предложения са постъпили аргументирани възражения от ръководствата на засегнатите съдилища, които не са били обсъдени.

„Решения с траен организационен ефект трябва да останат изцяло за новоизбрания състав на Съвета. Откриването на нови бройки дни преди окончателното приемане на закона е опит за заобикаляне на ограниченията“, заявява Найденов. Той предупреждава, че приемането на подобни решения в преходния период би демонстрирало „грубо незачитане на волята на Народното събрание“ и може да доведе до обществено недоверие. Затова министърът настоява допълнителните кадрови точки да бъдат оттеглени от дневния ред на пленума.

Редактор: Ралица Атанасова