Футболният клуб "Славия" организира благотворителен мач на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК "Левски" и ЦСКА. Срещата ще се проведе днес от 17:30 ч. на стадион "Александър Шаламанов".

Инициативата е срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на "Славия".

„Сбогом, малки ангели“: Отрупаха оградата на стадион „Славия" с цветя в памет на загиналите деца (ВИДЕО+СНИМКИ)

9-годишните Мишо и Боби, загубиха живота си в тежката катастрофа на АМ "Тракия" на 24 юни. Дарените средства по време на мача ще бъдат предоставени на сдружение "Ангели на пътя".

Редактор: Цвета Лазаркова