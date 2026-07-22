Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова.

Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото.

ВАС отхвърли жалбата срещу назначението на Емилия Русинова за градски прокурор на София

През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Преди седмица кадровиците за втори път отложиха разглеждането на въпроса за отстраняването й. Причината тогава беше отвод на членове на Колегията и кадровици в отпуск.

Редактор: Цвета Лазаркова