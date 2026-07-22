Снимка: БТА
-
Атанас Запрянов: Само българският парламент може да се произнесе за американските самолети
-
НС ще гласува разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“
-
Депутатите разглеждат за последно бюджетите на ДОО и НЗОК
-
Зеленски освободи от длъжност главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна
-
МВнР: Изключено е от България да се изпълняват каквито и да е военни действия в Близкия изток
-
"Челюсти": Има ли промяна в политическия курс на България след встъпването на Радев като премиер
На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с Петьо Еврото
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова.
Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото.
ВАС отхвърли жалбата срещу назначението на Емилия Русинова за градски прокурор на София
През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Преди седмица кадровиците за втори път отложиха разглеждането на въпроса за отстраняването й. Причината тогава беше отвод на членове на Колегията и кадровици в отпуск.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни