Буря, придружена от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и областта във вторник вечерта. Има сигнали за паднали върху автомобили дървета. В късния следобед областният управител на Благоевград активира системата BG-ALERT с предупреждение за опасно време. От институциите призоваха хората да не напускат домовете си.

В Петрич поривите на вятъра достигнаха 23 метра в секунда, което е близо 80 километра в час.

"Ангажирали сме всички налични екипи на общината – в компостиращата инсталация, в звеното по озеленяване, общинските служби, както и много доброволци, които се притекоха на помощ. Засега работата по разчистването на щетите върви добре, но има още много за разчистване. Надявам се времето да позволи да приключим още днес". Това заяви в "Здравей, България" Кирил Стойков от Доброволното формирование към Община Петрич.

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По думите му всичко започнало като обикновена лятна буря, но буквално за десетина секунди се формирал нещо като ураган. "Пред служебния ни автомобил падаха дървета, огради, контейнери - всичко, което вятърът успяваше да повлече", разказа Стойков.

Бурята продължила около 20 минути. "Докато разчиствахме улиците, видяхме поне три-четири автомобила, върху които бяха паднали клони и дървета. Има и напълно изкоренени дървета. Още през нощта, съвместно с пожарната, започнахме да освобождаваме платната за движение. Имаше паднали дървета и по републиканския път между Петрич и Кулата. Мисля, че се справихме добре. Трябва да благодарим и на гражданите – много хора се включиха със собствени резачки и с доброволен труд, за да помогнат в този труден момент", подчерта Стойков.

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