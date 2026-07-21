Докато Никола Цолов продължава уверено да преследва мечтите си в света на моторните спортове, до него стои човек, който не пропуска да го подкрепя – Крисия. Певицата сподели поредица от впечатляващи снимки от легендарната писта „Спа-Франкоршамп“ в Белгия, където показа не само емоцията от състезателния уикенд, но и специалните моменти, които двамата споделят далеч от светлините на прожекторите.

„Fast and furious at SPA. Vamosss“, написа Крисия към публикацията си, а кадрите бързо събраха десетки хиляди харесвания.

На снимките младата изпълнителка влиза в ролята на истински член на отбора – с комуникационни слушалки, кожен екип и достъп до бокса, откъдето следи отблизо случващото се на пистата. Сред най-впечатляващите кадри е и този, на който тя прегръща Никола след състезателните емоции – момент, който говори повече от всякакви думи.

Никола Цолов финишира трети в състезанието на „Спа” (ВИДЕО)

Не липсват и романтични моменти извън пистата, предаде Edna.bg . Финалната снимка в публикацията показва двамата по време на пътуването им, а естествената близост между тях предизвика вълна от позитивни коментари в социалните мрежи.

Крисия неведнъж е показвала, че е сред най-големите фенове на младия български пилот. Вместо да наблюдава състезанията от разстояние, тя избира да бъде до него – в бокса, край пистата и в най-напрегнатите моменти.

Редактор: Дарина Методиева