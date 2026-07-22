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Вчера Комисията по отбрана одобри предложението
Очаква се предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“ да влезе за гласуване в Народното събрание, след като вчера Комисията по отбрана го одобри.
Припомняме, че след като кабинетът „Радев“ взе решение американските самолети да напуснат Летище София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ.
Комисията по отбрана одобри разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“
Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база „Безмер“.Редактор: Цвета Лазаркова
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