В сряда, от 13:30 до 14:30 ч., автомагистрала „Тракия” ще бъде напълно затворена за движение и в двете посоки. Причината е извършване на повторен оглед на местопроизшествието от тежката катастрофа с обърнат камион, при която загина един човек .

По искане на ОДМВР – Бургас и със заповед на Агенция „Пътна инфраструктура”, трафикът за този един час ще бъде пренасочен по обходен маршрут по стария път - пътен възел „Петолъчката” - Карнобат.

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

Припомняме, че тежкият инцидент стана на 11 юли на 312-ия километър на аутобана. Тогава 56-годишният водач на тир Ангел Илиев премина през разделителната мантинела и удари два леки автомобила. При сблъсъкa загина един мъж, а други двама бяха ранени.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Преди дни Апелативният съд в Бургас отмени първоначално наложената мярка „задържане под стража” на шофьора на камиона и постанови той да бъде пуснат под домашен арест с електронно наблюдение.

Илиев е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на един човек при ПТП и нанасяне на средна телесна повреда на други двама. С прокурорско постановление книжката му беше отнета. За извършеното престъпление законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.