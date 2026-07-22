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Според журналиста Мохамед Халаф страната ни не е застрашена от въвличане във военния конфликт, но никой не е напълно защитен от последиците
България получи нота от посолството на Иран заради американските самолети на авиобаза "Безмер". Тревожен ли е този знак за страната ни и какво предстои оттук нататък? Темата коментира в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS журналистът Мохамед Халаф.
По думите му няма опасност за включване на България в конфликта между САЩ и Иран, но никой не е застрахован от техните действия. "Иранците са обявили война на целия свят, икономика и търговия след като затвориха Ормузкия проток преди няколко седмици. Това е свързано с живота на милиони хора не само в района на Близкия изток, а и по целия свят", коментира той.
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"Такива самолети има разположени в много други европейски държави. На срещата на НАТО в Анкара има необявено споразумение между САЩ и европейските държави да оказват помощ срещу действията на Иран", заяви той. Журналистът допълни, че в момента иранците са заети да с операциите в държавите в региона на Близкия изток.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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