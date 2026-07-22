Севлиево осъмна под засилен полицейски контрол в сряда, предаде кореспондент на БГНЕС.

От ранните часове на деня в цялата община се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена от началника на ОД на МВР-Габрово старши комисар Илиян Иванов.

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В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно управление и жандармерията. Провеждат се претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици и има първи задържани.

Снимка: БГНЕС

Униформените издирват и лица, обявени за общодържавно търсене, и извършват проверки по Закона за гражданската регистрация.

Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пътния травматизъм. Следи се за пияни, дрогирани и неправоспособни шофьори.

Акцията в Севлиево ще продължи през целия ден.

Редактор: Цвета Лазаркова