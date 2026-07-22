Рубриката „Числата на седмицата” проверява каква част от разходите ни са предназначени за свободното време и културните занимания. Къде ходим най-често – на музей, театър или кино?

Според изчисленията на Националния статистически институт (НСИ), по-малко от 7% от разходите ни са предназначени за свободно време и култура. Те ни струват средно по 35 евро на месец на човек. Това е приблизително колкото сумата, която отделяме и за транспорт.

Музеите – най-предпочитаната дестинация

Изненадващо или не, най-популярната активност у нас се оказва посещението на музей. В страната функционират 182 самостоятелни музея, като 100 от тях са общи, а специализираните са 82 (в това число попадат и художествените галерии).

„Числата на седмицата”: Населението на България се е увеличило с 35 000 души през 2025 г.

Данните на Националния музеен фонд показват, че в тях се съхраняват близо 8 милиона експоната. Близо една десета от тях, макар по-голямата част да не са изложени постоянно, се намират във фондовете на Националния исторически музей, който се счита за най-големия в страната.

През последните няколко години визитите в музеите бележат непрестанен ръст – от 4 милиона посещения през 2022 г. до почти 6,5 милиона през 2025-а. Една пета от тях са направени от чужденци, чийто брой се е увеличил двойно за последните 3 години. Сериозен интерес има и към дните, в които музеите обявяват вход свободен – 11% от всички посещения се осъществяват именно тогава.

Театри и концерти

В сравнение с предходната година, през 2025 г. се отчита малко по-слаб интерес към театрите. Действащите в страната 89 театъра са изнесли общо над 16 хиляди представления, посетени от близо 2,5 милиона зрители. Най-голям е броят на драматичните театри – 39, следвани от куклените – 25, чиито спектакли обаче са най-много. Под 10 е броят на драматично-куклените, оперните и балетните театри, както и на цирковете. Най-малко са оперетните – едва 3.

И докато броят на театралните спектакли остава непроменен през последната година, този на концертите се е увеличил с почти 40%. Това е дело на 10-те филхармонии, които работят у нас, 27-те професионални ансамбъла за народни песни и танци и 29-те оркестъра.

Киното запазва позиции

Макар и с лек спад, кината изглежда все още имат своето запазено място в нашето свободно време. Техният брой в България е 85, като 17 от тях са в София. Общо 11 са мултиплекси с по няколко зали, в които се осъществяват около 60% от всички посещения и прожекции.