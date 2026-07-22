Снимка: Цеца Алексова, NOVA
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20-годишната му присъда беше протестирана от държавното обвинение
Апелативният съд в Бургас обяви за решаване делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти. Трагедията се разигра на 25 август 2022 година, а жертвите са служителите на реда Атанас Градев и Йордан Илиев.
В сряда пред Апелативния съд в Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение протестираха присъдата на Аднан, наложена му от Окръжния съд в Бургас - 20 години затвор при първоначален строг режим. Заседанието беше с начален час 10:30, след като предходното беше отложено. Първоинстанционната присъда, която изненада близките и адвокатите, беше постановена на 28 февруари миналата година спрямо сирийския гражданин, който е с хуманитарен статут.
20 години затвор за сириеца, убил двама полицаи в Бургас
Прокуратурата протестира наказанието, наложено му от Бургаския окръжен съд, от 20 години лишаване от свобода и настоя за доживотен затвор.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
За такова наказание настояват и близките на двамата полицаи. Защитникът на Аднан обаче заяви, че предвид чистото му съдебно минало и липсата на умисъл ще иска намаляване на присъдата на 10 години или поне да остане непроменена.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Бургаският окръжен съд призна за виновен Омар Аднан в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като е карал автобуса с превишена скорост от 78 км/час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране.
„Просто ми стана лошо от тази присъда”, сподели майката на Атанас – Керанка Градева. Тя допълни, че Омар е млад, но и техните деца не са били по-възрастни от него. Заради сериозното забавяне семейството дори е пуснало официална молба до съда процесът да бъде ускорен, а бащата Панайот изрази надежда магистратите най-накрая да наложат заслужената присъда за извършеното двойно убийство.
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