Неправоспособен шофьор, управлявал автомобил с 2,55 промила алкохол, е задържан в Троянско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Вчера, около 20:30 ч., полицейски служители са установили, че 42-годишен мъж от Троян управлява лек автомобил в село Добродан, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, предаде кореспондентът на БТА в Троян Преслава Иванова.

Полицията задържа шофьор на тир с над 3 промила алкохол край ГКПП „Лесово“

При проверката с техническо средство е установено, че той е шофирал след употреба на алкохол, като пробата е отчела 2,55 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Троян. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Никола Тунев