Пет пожара са били предизвикани от деца през последните дни на територията на селата Ягодово и Крумово. Това коментира кметът на Ягодово Димитър Дишев в предаването „Здравей, България” по NOVA. По думите му общият брой на пожарите в двете населени места е пет, като три са на територията на Ягодово, а два – в Крумово. Местните власти алармират за случаи на палежи и вандализъм и призовават родителите за по-голям контрол над децата им, за които се разбра, че са деветгодишни.

„Има доста неприбрана, небалирана слама, която изгоря, и на един от земеделските производители четири декара покрай нея е ожънатото жито”, описа щетите Димитър Дишев. Той обясни, че на един от масивите децата са палили едната вечер, а на следващата сутрин са се върнали и са запалили съседната нива. Блокът, който е бил запален на втория ден, продължава покрай железопътната линия, свързваща Пловдив със Свиленград, по която преминава и международният влак за Истанбул. „Бързата намеса на противопожарната служба предотврати разрастването на огъня, тъй като след слънчогледа има други масиви с жита, които можеха и те да се запалят”, обясни кметът на населеното място.

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През следващата седмица са били запалени и бали с фураж, намиращи се в непосредствена близост до къщи в селото. Единствено бързата намеса на собственика на къщата предотврати запалването на целия масив и спаси целия район тук от бедствие направо, добави Дишев.

Извършителите са били установени, след като служителят по сигурността в кметството Илия Сарийски останал на мястото на последния пожар по препоръка на огнеборците, за да следи да не се разпали отново. Тогава той забелязал едно от децата да се приближава с колело, което при вида му се обърнало и опитало да избяга.

„Аз го настигнах с мотора”, разказа за залавянето Сарийски и обясни, че на въпроса му какво става, детето започнало да отрича с думите „а, не съм аз, не съм аз”, като именно тази реакция е спомогнала за разплитането на случая и изясняването на това кои са останалите деца.

Кметът на Ягодово посочи, че не е разговарял лично с родителите на децата от неговото село, тъй като служителите от Пето районно управление са ги взели за разпит. „Не мога да кажа, че са проблемни деца, просто малко по-палави деца, все пак децата са във ваканция, те си търсят техните приключения и техните ежедневни преживявания, но въпросът е, че са намерили неправилната игра”, коментира кметът.

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