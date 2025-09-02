Снимка: iStock
Тя е поправяна многократно
Община Казанлък ще премахне люлката за деца с увреждания в парк “Розариум“, поради проявено за пореден път безотговорно отношение към съоръжението. То беше повредено вследствие на неправилна употреба от деца.
От поставянето на комбинираната люлка-везна, пригодена за деца в инвалидни колички, тя бе многократно отремонтирана от екип на Община Казанлък, но продължаващите умишлени повреди налагат демонтажа ѝ.
Община Казанлък апелира за отговорност и съпричастност към съоръженията, предназначени за хора със специални потребности и взаимна грижа за съхраняването на обществените пространства.
