Община Казанлък ще премахне люлката за деца с увреждания в парк “Розариум“, поради проявено за пореден път безотговорно отношение към съоръжението. То беше повредено вследствие на неправилна употреба от деца.

От поставянето на комбинираната люлка-везна, пригодена за деца в инвалидни колички, тя бе многократно отремонтирана от екип на Община Казанлък, но продължаващите умишлени повреди налагат демонтажа ѝ.

Община Казанлък апелира за отговорност и съпричастност към съоръженията, предназначени за хора със специални потребности и взаимна грижа за съхраняването на обществените пространства.

Редактор: Петър Иванов