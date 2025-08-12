Авиокомпанията, свалила от самолет дете с инвалидна количка, може да бъде санкционирана, в случай че е нарушено антидискриминационното законодателство. Това обясни в ефира на „Здравей, България” председателят на Комисията по защита от дискриминация Елка Божкова.

„Глобата за физическо лице е от 250 до 2000 лв., а за юридическо - от 200 до 2000. Тук трябва да обърнем внимание на моралната оценка, която дадена компания може да понесе. Със сигурност ще се отрази на репутацията ѝ”, допълни тя.

Припомняме, че семейството беше свалено от самолет в петък заради батерията на инвалидната количка на едно от децата им. От авиокомпанията, извършила полета, съобщиха, че „от съображения за безопасност геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани".

„Тъй като наземните служители на летището в София не успяха да установят дали батерията е изолирана, не можаха да натоварят количката на самолета“, твърдят от компанията. В позицията ѝ се казва още, че „когато пътниците били уведомени, че наземните служители не могат да натоварят количката, те станали агресивни в самолета”.

Случаят придоби широк обществен отзвук. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация.

