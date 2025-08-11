Развитие по случая със семейството, което беше свалено от самолет в петък, заради батерията на инвалидната количка на едното от децата им. От авиокомпанията, извършила полета, пишат до БТА, че „по съображения за безопасност геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани. Тъй като наземните служители на летище София не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета“, твърдят от компанията. В позицията ѝ се казва още, че „когато пътниците били уведомени, че наземните служители не могат да натоварят количката, те станали агресивни в самолета”.

Междувременно заради преживявания стрес от случилото още по време на полета, който все пак семейството успя да хване след разгласяването на случая, на майката ѝ прилошава и постъпва в болница. „След като пристигнахме, тя получи главоболие. Имаше много слабо дишане, треска и силна болка в крайниците. От вчера е малко по-добре”, казва Васил Тодоров за съпругата си.

Авиокомпания свали от самолет дете с инвалидна количка на летището в София

Когато били помолени да слязат от самолета, двамата родители оставили децата си на борда, за да говорят с наземния оператор на летището. Когато се върнали, децата били стресирани. „Обясних им ситуацията и малкият каза, че вината е негова, защото се намира в това състояние”, призна бащата.

Припомняме, че случаят имаше широк обществен отзвук. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация. „Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания“, се казва в позиция на МТС.

Васил, Серие и двете им деца пристигнали преди седмици от Тулуза, Франция, със същата авиокомпания и същата количка.

Редактор: Калина Петкова