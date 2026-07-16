След поредицата катастрофи с жертви депутатите настояха за спешни мерки, за да спре войната по пътищата. Едно от исканията е мантинелите солети да бъдат заменени с бетонни. От „Продължаваме промяната” инициираха петиция . Детайлите по нея коментира депутатът от ПП Йордан Терзийски в ефира на "Пресечна точка".

Той заяви, че искането е мантинелите да бъдат такива, че да опазват живота и здравето на хората. „Не искаме мантинели „солети” и такива с изтекъл срок на годност, а отговарящи на европейските стандарти за качество. Те са въведени и в българската наредба, въпросът е да се работи по тяхната подмяна, така че да има положителен ефект”, каза той.

Депутати настояват за спешни мерки и промяна на стандартите по отношение на мантинелите по магистралите

По негови думи няма универсално решение за спиране на катастрофите, но мантинелите ще помогнат за това. Влияние за спиране на инцидентите имат и контрола на пътя, както и по-качествените пътища, допълни той.

Иван Шишков: Ще имаме експертно решение дали мантинелите да бъдат сменени с бетонни разделители

Според него краковременна мярка би била забрана тировете да изпреварват в отсечки, на които мантинелите не отговарят на изискванията. Като средносрочна – помняната на тези мантинели. Депутатът каза още, че трябва да се анализира дали в някои участъци е по-добре да бъдат изградени бетонни мантинели.

Терзийски подчерта, че пътната безопасност трябва да разделя, а обединява.

Къде е България на политическата карта

Терзийски заяви, че настоящото правителство, е "опозиция само на себе си със своята непоследователна политика". Той посочи, че не става дума за гъвкавост, а за разнопосочни сигнали и към българите и към нашите партньори в Европа.

„Това правителство не дава стабилност на българската позиция и вид на кабинет, който знае какво прави и има приоритети", коментира депутатът. По негови думи кабинетът се "лута и гледа да угоди на всички или цели да гони рейтинг”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова