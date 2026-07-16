Аз мога да кажа, че при под 18-годишните пък е още по-страшно, защото там по данни на Евростат е 35%. Това коментира представителят на мозъчния тръст „Перспектива” Адриан Кирилов в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS по повод данните, че 14% от младите хора у нас живеят в социални и материални лишения.

„Ние се опитваме да кажем, че заплатите се увеличават, съответно безработицата е изключително ниска, но на фона на това покупателната способност, особено на младите хора, не е такава, каквато им се иска”, посочи експертът.

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Сред причините за проблема той открои спиралата на бедността в по-малките населени места, която се дължи на по-ниското образование на родителите. Ако те са без или с начално образование, „самите млади хора не могат да продължат в такава сигурност своето образование или пък да добият нормални доходи”, допълни Кирилов.

Той обърна внимание и на структурните проблеми в икономиката, при които младежите искат да учат информационни технологии, но входът за тях е по-труден и „не може всички, които се реализират от тази специалност, да започнат работа”. Същевременно сектори като хотелиерството и ресторантьорството предлагат свръхприем, но „при тях заплатите са по-ниски и ние трудно можем да мотивираме млади хора да работят там”, обясни гостът.

Според Кирилов жилищната криза също оказва влияние, тъй като при преместване в по-голям град за учене и работа следва увеличение на наемите. Това води до ситуации, при които младежите търсят източници на доходи „в платформената икономика, или в лайфове на TikTok”, или се налага да работят на повече от едно място, уточни представителят на тръста. По думите му това води до резултат, при който „ние възпитаваме едни демотивирани млади хора, които просто оцеляват”.

По думите на Кирилов системата на училищното образование трябва да формира финансова култура, за да знаят младите хора как да управляват парите си. Въпреки проблемите обаче, България заедно с Грузия е част от държавите, които най-много връщат млади хора, тъй като завръщащите се споделят, че „тук вече има по-добри условия, тоест да кажем по-високи заплати в определени сектори”, завърши Адриан Кирилов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка