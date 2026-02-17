През януари 2026 г. Агенцията по заетостта отчита 5.4% регистрирана безработица в страната. В сравнение със същия месец на предходната година нивото ѝ намалява – с 0,17 процентни пункта. В края на месеца регистрираните безработни лица са 153 153 души, като броят им се свива с 3,1% на годишна база.

В резултат на активното посредничество на бюрата по труда през месеца 10 143 безработни лица са започнали работа. Допълнително 635 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация. Така общият брой на лицата, преминали към заетост през януари, достига 10 778 души.

Съществен остава и фокусът върху икономически неактивните лица. През отчетния период над 4 800 души са били мотивирани да направят първи стъпки към включване в пазара на труда, благодарение на целенасочената работа на екипите в бюрата по труда, както и на ромските и младежките медиатори в страната.

През януари 656 души от уязвими групи на пазара на труда са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. 591 от включените са заети по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

От страна на бизнеса през януари са заявени 7 930 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, образованието, хотелиерството и ресторантьорството, транспорта, складирането и пощенските услуги, както и в други икономически дейности.

Сред най-търсените професии през месеца са персонал, полагащ грижи за хора; оператори на машини и съоръжения; продавачи; персонал в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; стопански и административни специалисти; специалисти в производството на храни, облекло и дървени изделия; преподаватели; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци, както и металурзи, машиностроители и занаятчии.

Редактор: Цветина Петкова